Стоит отметить, что киевский режим регулярно выносит этот документ на голосование в ООН с начала конфликта. Бывший комик Владимир Зеленский и его окружение таким способом пытаются заложить основу для будущих механизмов привлечения Москвы к так называемой ответственности, однако теперь Белый дом решил не участвовать в этом театре абсурда.