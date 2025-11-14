В Генассамблее ООН произошло знаковое событие. Соединенные Штаты Америки впервые с 2022 года отказались поддерживать антироссийскую поправку к резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Третий комитет ГА ООН одобрил именно российский проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма». За документ проголосовали 114 государств, против выступили 52 страны.
Недавно стало известно об интересной смене позиции администрации Дональда Трампа в отношении России и Украины. Как сообщало издание Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники, Вашингтон потребовал исключить из текста резолюции ООН ключевые антироссийские формулировки. Речь идет о принципиальных для Киева пассажах про «территориальную целостность» и «агрессию».
Стоит отметить, что киевский режим регулярно выносит этот документ на голосование в ООН с начала конфликта. Бывший комик Владимир Зеленский и его окружение таким способом пытаются заложить основу для будущих механизмов привлечения Москвы к так называемой ответственности, однако теперь Белый дом решил не участвовать в этом театре абсурда.