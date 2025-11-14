Успеть все. Провели рабочий день вместе с молодой радиоведущей

«Сегодня у меня нет новостей в эфире, поэтому пока что все намного проще, чем обычно. Когда есть новости, нужно каждый час собирать информацию. А сейчас мы еще и каждый полчаса даем новости одной строкой. В пятницу поеду поработаю как корреспондент на выставке. Помимо этого, работаю как SMM-специалист и загружаю посты для канала радио. Если у меня по плану просто новости, то справляюсь спокойно — все же смена сокращенная. Но если к новостям добавляется что-то еще, например, новости спорта или задания по учебе, которые нужно обязательно сделать, тут уже начинаешь нервничать. Думаю, это вопрос тайм-менеджмента: я могу встать пораньше, чтобы все успеть и сделать работу качественно», — поделилась Диана.