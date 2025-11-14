Успеть все. Провели рабочий день вместе с молодой радиоведущей

Уже завтра исполняется 100 лет Белорусскому радио. За век оно претерпело большое количество трансформаций и идет в ногу со временем. Сегодня работник радио — это не только ведущий. Он помогает создавать видеоконтент, вести социальные сети, делает авторские проекты и выезжает на мероприятия. Нередко такими многозадачными специалистами становятся молодые кадры. Корреспондент БЕЛТА посмотрела, как проходит рабочий день юной сотрудницы Первого национального канала Белорусского радио.
«Добры вечар усiм аматарам спорту! У студыi Дыяна Бычкова». Молодая ведущая подвигает микрофон и поправляет звук на пульте. И пусть это не эфир, а запись, легкое волнение все равно царит в комнате. Диана ведет настоящую двойную жизнь: сейчас она готовит вечернюю информацию для слушателей Первого белорусского радио, а уже через час станет обычной студенткой четвертого курса факультета журналистики БГУ. К 11.00 у юной сотрудницы уже готов план будущих программ. Нам даже удалось заглянуть в ее рабочий компьютер, где в специальных программах все четко расписано по схемам.
«Сегодня у меня нет новостей в эфире, поэтому пока что все намного проще, чем обычно. Когда есть новости, нужно каждый час собирать информацию. А сейчас мы еще и каждый полчаса даем новости одной строкой. В пятницу поеду поработаю как корреспондент на выставке. Помимо этого, работаю как SMM-специалист и загружаю посты для канала радио. Если у меня по плану просто новости, то справляюсь спокойно — все же смена сокращенная. Но если к новостям добавляется что-то еще, например, новости спорта или задания по учебе, которые нужно обязательно сделать, тут уже начинаешь нервничать. Думаю, это вопрос тайм-менеджмента: я могу встать пораньше, чтобы все успеть и сделать работу качественно», — поделилась Диана.
Начинала работу на радио студентка около года назад с похода на выставку кошек — говорит, что так оперативно, как в тот вечер, не работала никогда. «Из последнего: активно занимаюсь спецпроектом “Беларусь спортивная”. Нужно было выбрать что-то наиболее подходящее по тематике — мероприятия, которые проводились или планируются в ближайшее время, найти спикеров… Тематика спорта мне очень интересна. Когда я только пришла работать, не особо в нем разбиралась. Мне нравится, что в редакции нет деления, и я не только спортивный корреспондент. Важно доносить информацию простым языком, без сложных профессиональных терминов», -добавила девушка.
Монтировать ведущая научилась еще на первом курсе журфака. На наших глазах она очень быстро делает склейки на яркой желтой звуковой дорожке и убирает лишние шумы. «Работаю сейчас в другой программе, но принцип работы схож — отличается только интерфейс. Записываю звук, сбрасываю себе и монтирую на компьютере. Все необходимые навыки для работы, пожалуй, не может дать ни один университет. Но огромная часть из того, что проходили, особенно практического, пригодилась», — отметила она.
Заглянули мы и в эфирную студию, там Диана рассказала, как происходит вещание. Сценарий в руке помогает не запутаться. По ее словам, самое главное — не волноваться, хоть это и сложно.
«Я не так давно работаю в прямом эфире: когда сидишь перед микрофоном, захватывает дыхание. Если хоть на секунду этому поддаться — эфир не пойдет. Нужно напоминать себе, что меня слушают такие же живые люди, они мне друзья, а не враги. Сейчас это воспринимается просто как часть работы. За счет того, что все происходит в прямом эфире, это и звучит живее, и ты не тратишь времени на монтаж, наложение музыки, вырезание оговорок. Это ни с чем не сравнимый адреналин: даже когда уже не волнуешься перед микрофоном, все равно чувствуешь выброс гормонов», — рассказала ведущая.
Дальше мы наскоро отписали оперативную информацию для соцсетей и отправились наверх в просторный телепавильон с яркой подсветкой. Там нас уже заждались гости Дома радио. Диана делает пару снимков перед эфиром программы «Актуальный микрофон» — всего через пару минут команда техспециалистов запустит трансляцию на телеканал. Не успели оглянуться — как нам уже пришло уведомление в мессенджере о новом посте в канале радио — специалистке хватило всего пару минут на обновление.
Первый национальный канал Белорусского радио — один из немногих, на котором сегодня можно услышать белорусскую речь. Для Дианы Бычковой работать на белорусском языке непривычно, но не тяжело. «Я с детства люблю родной язык и даже участвовала в школьных олимпиадах. Нужно работать над правильным произношением: чем больше читаешь, тем больше ассимилируются гласные и согласные. Это все лишь дело практики и опыта. Секрет хорошего эфира — в речевых и артикуляционных разминках, скороговорках, упражнениях на дыхание. Обычно перед эфиром открываю сайт, на котором есть 200 скороговорок и просто читаю их. Очень важно работать над дыханием и использовать диафрагму», — посоветовала она.
Если с произношением и речью сложностей не так много, то закончить за несколько часов всю работу иногда бывает проблематично. Самое трудное на радио — все успевать. «У тебя нет картинки, ты должен доносить новости просто на слух. А спикеров нужно представлять так, чтобы это вплеталось в материал», — отметила собеседница.
За время работы на радио Диана отмечает свой большой прогресс. «Я недавно случайно открыла запись годовалой давности и была в шоке. Не считаю, что мой голос уже отлично поставлен, но то что было год назад… Это другой человек. Речь со временем стала более уверенной. Я все еще над этим работаю», — скромно отмечает девушка.
