Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд наказал блогершу, попытавшуюся оскорбить Апти Алаудинова

Блогерша Оксаны Кобелева штрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Причиной стал опубликованный в telegram-канале комментарий к видео с генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Соответствующее решение по делу вынес Геленджикский городской суд.

Суд счел, что опубликованная в Telegram информация дискредитирует ВС РФ.

Блогерша Оксаны Кобелева штрафована на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Причиной стал опубликованный в telegram-канале комментарий к видео с генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Соответствующее решение по делу вынес Геленджикский городской суд.

«В июне текущего года правоохранители обнаружили в telegram-канале Кобелевой пост с видеозаписью генерал-лейтенанта Апти Алаудинова — командира добровольческого формирования “Ахмат” и заместителя начальника Главного военно-политического Управления ВС РФ. Под видео был размещен текст, который, по мнению суда, дискредитировал армию», — пишет «Фонтанка».

По сведениям издания, суд счел вину установленной. При этом сама Кобелева вину не признала.

Как сообщало URA.RU, ранее к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ привлекли жителя Пермского края. Он зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» под женским псевдонимом и разместил оскорбительный комментарий. Мужчине назначили штраф в 40 тысяч рублей.