Суд наказал блогершу, попытавшуюся оскорбить Апти Алаудинова

Как сообщало URA.RU, ранее к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ привлекли жителя Пермского края. Он зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте» под женским псевдонимом и разместил оскорбительный комментарий. Мужчине назначили штраф в 40 тысяч рублей.