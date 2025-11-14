Фицо предложил поддерживающим Украину студентам поехать туда воевать

Предоставление украинским властям кредитов за счет российских активов приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года. Такое мнение выразил 10 ноября Роберт Фицо. Также он заверил, что Братислава не будет участвовать в юридических и финансовых программах, которые направлены на использование активов России для финансирования обороноспособности Украины.