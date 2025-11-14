Фицо предложил поддерживающим Украину студентам поехать туда воевать

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 14 ноября, жестко ответил студентам, которые демонстративно вышли из зала во время его встречи с учащимися средней школы в городе Попрад.
Некоторые молодые люди пришли на данное мероприятие в черных футболках в знак несогласия со взглядами словацкого лидера. Позже они стали покидать зал, звеня ключами. При этом одна из девушек развернула флаг Украины.
— Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, то идите воевать на Украину, — обратился к студентам Фицо.
Он добавил, что такое поведение демонстрирует неуважение к другому мнению, передает РИА Новости.
Предоставление украинским властям кредитов за счет российских активов приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года. Такое мнение выразил 10 ноября Роберт Фицо. Также он заверил, что Братислава не будет участвовать в юридических и финансовых программах, которые направлены на использование активов России для финансирования обороноспособности Украины.