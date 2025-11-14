На Кубани с бывшего полицейского взыскали 29,5 млн рублей

Ранее Life.ru писал о задержании главы пресс-службы петербургской полиции, которого обвинили в регулярных взятках. По данным следствия, он продавал администратору новостного канала закрытую информацию — сводки происшествий и записи с камер. Следователи подсчитали, что за два года таких «услуг» он получил не меньше 660 тысяч рублей. Обоим фигурантам уже предъявлены обвинения — полицейскому в получении взятки, а его сообщнику — в её даче. В ходе обысков у администратора изъяли технику со служебными данными МВД.