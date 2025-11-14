Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербург накрыло мощным снегопадом: как жители встретили первый снег в городе на Неве. Фото, видео

В Санкт-Петербурге начался сильный снегопад. Сначала снег пошел в Приморском районе, затем непогода достигла Кингисеппа и Гатчины, а к ночи 15 ноября белым покровом оказался укрыт весь город — от исторического центра до севера и Васильевского острова. Горожане делятся фото и видео в соцсетях. Подробности в материале URA.RU.

В городе начался первый снегопад в этом году.

В Санкт-Петербурге начался сильный снегопад. Сначала снег пошел в Приморском районе, затем непогода достигла Кингисеппа и Гатчины, а к ночи 15 ноября белым покровом оказался укрыт весь город — от исторического центра до севера и Васильевского острова. Горожане делятся фото и видео в соцсетях. Подробности в материале URA.RU.

Снегопад хорошо виден из многоэтажек Снег засыпает машины во дворах Снегопад начался утром и усилися к вечеру Заснеженный город фотографируют очевидцы.