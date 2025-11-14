Петербург накрыло мощным снегопадом: как жители встретили первый снег в городе на Неве. Фото, видео

В Санкт-Петербурге начался сильный снегопад. Сначала снег пошел в Приморском районе, затем непогода достигла Кингисеппа и Гатчины, а к ночи 15 ноября белым покровом оказался укрыт весь город — от исторического центра до севера и Васильевского острова. Горожане делятся фото и видео в соцсетях. Подробности в материале URA.RU.