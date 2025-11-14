США проголосовали против поправки к резолюции по борьбе с неонацизмом

На заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН США впервые с 2022 года отказались участвовать в подготовке западной поправки к российской резолюции о противодействии героизации нацизма и впервые проголосовали против неё.
Ранее Вашингтон неизменно входил в число инициаторов этого дополнения, однако в 2025 году изменил свою позицию.
Поправка, которую в прошлые годы предлагали США, Австралия, Япония и несколько других стран, содержала утверждения о том, что Москва якобы использует тему борьбы с неонацизмом для оправдания проведения СВО. В нынешнем году американская делегация не только не поддержала документ, но и высказалась против него при голосовании.
Представитель США заявил, что такая позиция связана с решением Вашингтона сократить участие в большинстве резолюций комитета. По его словам, работа ООН перегружена процедурами, многочисленными докладами и конференциями, которые не дают ощутимых результатов и отвлекают ресурсы от действительно важных задач.
Ранее зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выразил возмущение голосованием США и Израиля против резолюции об учреждении 14 декабря Международным днем противодействия колониализму.