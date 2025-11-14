США проголосовали против поправки к резолюции по борьбе с неонацизмом

Поправка, которую в прошлые годы предлагали США, Австралия, Япония и несколько других стран, содержала утверждения о том, что Москва якобы использует тему борьбы с неонацизмом для оправдания проведения СВО. В нынешнем году американская делегация не только не поддержала документ, но и высказалась против него при голосовании.