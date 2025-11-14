Ричмонд
Минобороны РФ сообщило о сбитых украинских дронах

За три часа в небе над несколькими регионами Российской Федерации были перехвачены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов украинского происхождения. Об этом сообщили в Минобороны.

