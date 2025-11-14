Ричмонд
Сийярто: Венгрия направит 1,5 миллиона евро Ливану вместо Украины

Министр иностранных дел Венгрии встретился главой МИД Ливана Юсефом Раджи.

Источник: Аргументы и факты

Вложение Будапешта в Европейский фонд мира в размере 1,5 миллиона евро не будет направлено на помощь украинской стороне, взнос будет использован для «оказания содействия» ВС Ливана, заявил Петер Сийярто.

«Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы направим 1,5 миллиона на поддержку Вооружённых сил Ливана», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии уточнил, что встретился главой внешнеполитического ведомства Ливана Юсефом Раджи. Встреча состоялась в Бейруте.

«Я сказал Юсефу Раджи, что интересы национальной безопасности Венгрии — это мир на Ближнем Востоке — и что стабильность Ливана является ключом к этому», — рассказал Сийярто.

Напомним, венгерские власти неоднократно заявляли, что страна выступает против направления средств Европейского фонда мира для финансирования военной помощи Киеву со стороны ЕС.

Ранее Сийярто заявил, что в ЕС формируется альянс против миграции и конфликта на Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

