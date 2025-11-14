Два поезда дальнего следования задерживаются на пути из Крыма

На пути из Крыма задерживаются два поезда дальнего следования «Таврия». Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс». Время задержки составляет от 1 до 2,5 часа, сказано в релизе ведомства.
«На пути из Крыма: поезд № 068 Симферополь — Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 2,5 часа. Поезд № 196 Симферополь — Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 1 час».
Перевозчик отметил, что другие поезда «Таврия», которые ранее следовали с опозданием, уже введены в график, некоторые прибыли на станции назначения. Причины задержки не сообщаются.
Напомним, по состоянию на 12.00 пятницы, 14 ноября, задерживались девять поездов «Таврия», направляющихся в Крым и обратно. Максимальное время опоздания составляло 3,5 часа.
Накануне средства ПВО уничтожили 78 беспилотников над Крымом и Черным морем.