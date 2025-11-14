Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два поезда дальнего следования задерживаются на пути из Крыма

Время задержки поездов составляет 1−2,5 часа.

Источник: Комсомольская правда

На пути из Крыма задерживаются два поезда дальнего следования «Таврия». Об этом информирует пресс-служба компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс». Время задержки составляет от 1 до 2,5 часа, сказано в релизе ведомства.

«На пути из Крыма: поезд № 068 Симферополь — Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 2,5 часа. Поезд № 196 Симферополь — Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 1 час».

Перевозчик отметил, что другие поезда «Таврия», которые ранее следовали с опозданием, уже введены в график, некоторые прибыли на станции назначения. Причины задержки не сообщаются.

Напомним, по состоянию на 12.00 пятницы, 14 ноября, задерживались девять поездов «Таврия», направляющихся в Крым и обратно. Максимальное время опоздания составляло 3,5 часа.

Накануне средства ПВО уничтожили 78 беспилотников над Крымом и Черным морем.