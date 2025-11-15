Первый снег парализовал работу электросамокатов в центре Петербурга

Компании, предоставляющие самокаты, также подтвердили перебои и сообщили, что работают над устранением проблем и снижением неудобств для пользователей. Первый снег, выпавший в городе, украсил площадь Мужества, Красносельский и Невский районы, а также южные районы Петербурга и Ленобласть. Белое покрывало создало атмосферу зимней сказки, однако одновременно привело к затруднениям в эксплуатации легкого городского транспорта.