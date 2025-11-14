Ричмонд
Во Франции началось расследование против шести платформ из-за скандала с Shein

После скандала с Shein другие платформы «начали наводить порядок» в ассортименте.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции на фоне скандала с интернет-магазином Shein началось расследование в отношении нескольких других онлайн-платформ. Их обвиняют в продаже товаров, не соответствующих нормам, и нарушении законов, направленных на защиту несовершеннолетних, сообщает Le Parisien.

Французский политик Серж Папен рассказал, что эксперты выявили две платформы, которые продавали секс-кукол с детской внешностью. Кроме того, ещё четыре магазина предлагали оружие категории А, в том числе кастеты и мачете.

«Мы сообщили прокурору республики обо всех платформах, которые предлагали незаконный контент», — отметил Серж Папен.

Он также подчеркнул, что после скандала с Shein другие платформы «начали наводить порядок» в ассортименте.

Ранее сообщалось о громком скандале вокруг Wildberries. По некоторым данным, интернет-магазин незаконно брал деньги за возврат некачественных товаров.

