Во Франции началось расследование против шести платформ из-за скандала с Shein

Во Франции на фоне скандала с интернет-магазином Shein началось расследование в отношении нескольких других онлайн-платформ. Их обвиняют в продаже товаров, не соответствующих нормам, и нарушении законов, направленных на защиту несовершеннолетних, сообщает Le Parisien.
Французский политик Серж Папен рассказал, что эксперты выявили две платформы, которые продавали секс-кукол с детской внешностью. Кроме того, ещё четыре магазина предлагали оружие категории А, в том числе кастеты и мачете.
«Мы сообщили прокурору республики обо всех платформах, которые предлагали незаконный контент», — отметил Серж Папен.
Он также подчеркнул, что после скандала с Shein другие платформы «начали наводить порядок» в ассортименте.
