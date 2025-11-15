Что можно и нельзя делать в Акиндинов день 15 ноября, который называют Житницы

Православная церковь 15 ноября вспоминает святого Акиндина. В народе отмечают Акиндинов день. Вместе с тем есть еще одно название — Житницы. Все дело в том, что святой был покровителем житниц, где хранили запасы зерна на зиму.
Что нельзя делать 15 ноября.
Запрещено давать деньги в долг. Предки верили, что начнутся финансовые проблемы. Не рекомендуется рассказывать чужие секреты. Считалось, что подобное может обернуться неприятностями.
Что можно делать 15 ноября.
По традиции, в указанный день было принято топить печь. А еще старались загадать желание. Предки верили, что оно сбудется.
Согласно приметам, плывущие против ветра облака говорят про снег. В том случае, если на дорогах слякоть, то теплая погода будет до начала декабря.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой окажется зима 2025 года в Беларуси: «Многие пишут, что ожидается аномально холодная зима».
Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать на Михайловскую Родительскую субботу 15 ноября.
Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.