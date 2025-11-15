Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Акиндинов день 15 ноября, который называют Житницы

Узнали приметы и запреты на 15 ноября, когда отмечают Акиндинов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 15 ноября вспоминает святого Акиндина. В народе отмечают Акиндинов день. Вместе с тем есть еще одно название — Житницы. Все дело в том, что святой был покровителем житниц, где хранили запасы зерна на зиму.

Что нельзя делать 15 ноября.

Запрещено давать деньги в долг. Предки верили, что начнутся финансовые проблемы. Не рекомендуется рассказывать чужие секреты. Считалось, что подобное может обернуться неприятностями.

Что можно делать 15 ноября.

По традиции, в указанный день было принято топить печь. А еще старались загадать желание. Предки верили, что оно сбудется.

Согласно приметам, плывущие против ветра облака говорят про снег. В том случае, если на дорогах слякоть, то теплая погода будет до начала декабря.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой окажется зима 2025 года в Беларуси: «Многие пишут, что ожидается аномально холодная зима».

Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать на Михайловскую Родительскую субботу 15 ноября.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.