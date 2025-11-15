День барабанщика и День восьми миллиардов: какие праздники отмечают в России и мире 15 ноября

День барабанщика был учрежден тематическим сайтом Drumming.com в 2015 году и отмечается в основном в США. В этот праздник можно сходить в специализированные музеи или посетить мастер-классы по игре на этом инструменте, а также поздравить знакомых вам барабанщиков. Барабан является самым первым музыкальным инструментом, созданным человеком: «предки» современных ударных представляли из себя кожу аллигатора, натянутую на глиняный горшок.