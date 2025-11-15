День барабанщика и День восьми миллиардов: какие праздники отмечают в России и мире 15 ноября

15 ноября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День барабанщика, День восьми миллиардов и День шоколадного кекса.
День барабанщика.
День барабанщика был учрежден тематическим сайтом Drumming.com в 2015 году и отмечается в основном в США. В этот праздник можно сходить в специализированные музеи или посетить мастер-классы по игре на этом инструменте, а также поздравить знакомых вам барабанщиков. Барабан является самым первым музыкальным инструментом, созданным человеком: «предки» современных ударных представляли из себя кожу аллигатора, натянутую на глиняный горшок.
День восьми миллиардов.
15 ноября 2022 года ООН объявила, что население Земли достигло восьми миллиардов человек. В честь этого события и стали отмечать День восьми миллиардов. При этом рубеж в семь миллиардов человек был преодолен 31 октября 2011 года.
День шоколадного кекса.
Также 15 ноября отмечается День шоколадного кекса. Этот десерт стал популярным во всем мире не только благодаря вкусу, но и простому рецепту и долгому сроку хранения. Интересно, что первое письменное свидетельство о рецепте кекса появилось в 1796 году в печатном кулинарном издании в США.