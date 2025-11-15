Народный календарь. Для чего нужно пойти в баню в День Ионы, 18 ноября

Считается, что если посетить баню 18 ноября, то это укрепит здоровье на весь год. Также в этот день следует провести в жилище генеральную уборку. В народе считали, что таким образом можно не только навести чистоту, но и избавиться от негатива. Кроме того, в День Ионы нежелательно делать покупки и принимать важные решения.