Народный календарь. Для чего нужно пойти в баню в День Ионы, 18 ноября

18 ноября православные чтут память святителя Ионы, архиепископа Новгородского и игумена Отенской пустыни. В народе эту дату прозвали День Ионы.
Считается, что если посетить баню 18 ноября, то это укрепит здоровье на весь год. Также в этот день следует провести в жилище генеральную уборку. В народе считали, что таким образом можно не только навести чистоту, но и избавиться от негатива. Кроме того, в День Ионы нежелательно делать покупки и принимать важные решения.
Приметы погоды:
Если снега много навалило, то и зима снежной будет.
На ветвях ивы появился иней — зима будет холодной и долгой.
Снег неровно на землю ложится — следующий год будет урожайным на рожь.
Ясное небо и северный ветер — скоро похолодает.
Именины отмечают: Памфил, Тимофей, Гавриил, Галактион.