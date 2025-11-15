Календарь на 15 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 ноября в России отмечают День призывника. Врачи разных стран напоминают, что кашель и одышка могут быть симптомами хронической обструктивной болезни легких и лучшая профилактика — отказ от курения. Православная церковь сегодня чтит икону Божией Матери Одигитрия Шуйская. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

А в начале ноября президент РФ подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Отныне медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проводиться непрерывно, без разделения на весеннюю и осеннюю кампании. Срок службы традиционно составляет 12 месяцев. Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет.

15 ноября 1988 года в структуре МВД СССР появилось УБОП — управление по борьбе с организованной преступностью. За свою историю оно несколько раз меняло название. В результате масштабной реформы в 2008 году было преобразовано в Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ. В задачи сотрудников входит борьба с экстремистской деятельностью и терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, расследование тяжких и особо тяжких преступлений.

Чаще всего болезнь развивается из-за курения и воздействия вредных веществ в воздухе. К сожалению, многие не знают о своем заболевании до поздних стадий, что затрудняет эффективное лечение. Дата подчеркивает важность ранней диагностики, своевременной терапии и просвещения населения о рисках ХОБЛ.

Экологический праздник впервые отметили жители США в 1997 году. Его придумали экологи с целью поощрить людей сдавать ненужные вещи на переработку, а не выбрасывать их на свалку. Очень быстро дата стала популярна по всему миру.

Широко этот день отмечается российскими экоактивистами. Они проводят акции по сбору макулатуры, пластика, батареек, организуют мастер-классы и лекции на тему разумного потребления, креативные флешмобы — дефиле нарядов из вторсырья. Кстати, в календаре есть и другие подобные праздники, например, Всемирный день вторичной переработки 18 марта.

День провозглашения Республики — Бразилия. В стране это государственный праздник и выходной. Жители вспоминают события 15 ноября 1889 года, когда в Бразилии произошел переход от монархии к республиканской форме правления. В этот день проходят концерты, массовые гуляния, парады и грандиозные фейерверки.

Фестиваль белых трюфелей в Сан-Миниато — Италия. Ноябрь в Италии — сезон сбора белых трюфелей. К этому факту привязан ежегодный фестиваль в Сан-Миниато, который в этом году начнется 15 ноября. Гостей ждут дегустации, ярмарки, кулинарные мастер-классы.

Сити-го-сан — Япония. Буквально название праздника переводится как «семь-пять-три», что связано с возрастом детей, которые в этот день находятся в центре внимания. Их наряжают в праздничные одежды, семьи посещают синтоистские храмы. Родители благодарят высшие силы за здоровье детей и молятся об их дальнейшем благополучии. Традиция уходит корнями вглубь веков, когда детская смертность была высокой. Кстати, числа три, пять и семь, согласно японской нумерологии, считаются счастливыми.

Икона написана в 1654 году в городе Шуе во время эпидемии чумы. На ее создание были собраны деньги прихожан Воскресенского храма. Люди верили: чудотворный образ спасет город от вымирания.

Согласно преданию, чудеса начались еще на этапе создания иконы. Мастер сделал контурный рисунок в соответствии с каноном, а наутро обнаружил, что руки и ноги младенца Иисуса изменили свое положение. История повторилась дважды, после чего иконописец понял, что это Промысл Божий. Когда икону установили в храме, от нее исходило свечение, а после усердных молитв прихожан чума стала отступать.

В этот день на Руси вспоминали святых Акиндина, Пигасия и других мучеников, пострадавших за христианство. В народе праздник также называли Житницы, в этот день молились о сохранении урожая зерновых.

Крестьяне начинали сушить зерно в овинах. Чтобы оно хорошо просохло, под ним разжигали огонь. Полюбоваться на этот процесс собирались дети. Они пекли в углях картошку и рассказывали друг другу страшные истории про всякую нечисть. Их матери тем временем обминали коноплю и лен. А еще в этот день было принято загадывать заветные желания. Считалось, что если пожелать чего-то очень сильно и с чистым сердцем, то все обязательно сбудется.