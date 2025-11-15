Календарь на 15 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 ноября в России отмечают День призывника. Врачи разных стран напоминают, что кашель и одышка могут быть симптомами хронической обструктивной болезни легких и лучшая профилактика — отказ от курения. Православная церковь сегодня чтит икону Божией Матери Одигитрия Шуйская. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 15 ноября.
* Всероссийский день призывника.
Этот военно-патриотический праздник отмечается с 1992 года. Его задача — подчеркнуть значимость и престиж воинской службы. В 2025 году осенний призыв стартовал 1 октября.
А в начале ноября президент РФ подписал закон о круглогодичном призыве в армию. Отныне медосвидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии будут проводиться непрерывно, без разделения на весеннюю и осеннюю кампании. Срок службы традиционно составляет 12 месяцев. Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет.
* День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью.
В конце 1980-х, когда в обиход советских граждан вошли слова «рэкет», «мафия», «крыша», «группировки», у государства возникла потребность в создании подразделений, которые смогут остановить начавшуюся волну насилия.
15 ноября 1988 года в структуре МВД СССР появилось УБОП — управление по борьбе с организованной преступностью. За свою историю оно несколько раз меняло название. В результате масштабной реформы в 2008 году было преобразовано в Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ. В задачи сотрудников входит борьба с экстремистской деятельностью и терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, расследование тяжких и особо тяжких преступлений.
* Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) — это прогрессирующее заболевание, которое значительно ухудшает качество жизни миллионов людей по всему миру. По данным ВОЗ, болезнь занимает четвертое место среди ведущих причин смерти в мире. Его симптомы — затрудненное дыхание, кашель и одышка.
Чаще всего болезнь развивается из-за курения и воздействия вредных веществ в воздухе. К сожалению, многие не знают о своем заболевании до поздних стадий, что затрудняет эффективное лечение. Дата подчеркивает важность ранней диагностики, своевременной терапии и просвещения населения о рисках ХОБЛ.
* Международный день переработки вторсырья.
Экологический праздник впервые отметили жители США в 1997 году. Его придумали экологи с целью поощрить людей сдавать ненужные вещи на переработку, а не выбрасывать их на свалку. Очень быстро дата стала популярна по всему миру.
Широко этот день отмечается российскими экоактивистами. Они проводят акции по сбору макулатуры, пластика, батареек, организуют мастер-классы и лекции на тему разумного потребления, креативные флешмобы — дефиле нарядов из вторсырья. Кстати, в календаре есть и другие подобные праздники, например, Всемирный день вторичной переработки 18 марта.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 ноября в других странах.
День провозглашения Республики — Бразилия. В стране это государственный праздник и выходной. Жители вспоминают события 15 ноября 1889 года, когда в Бразилии произошел переход от монархии к республиканской форме правления. В этот день проходят концерты, массовые гуляния, парады и грандиозные фейерверки.
День пряничного печенья — США. Этот вкусный гастрономический праздник напоминает американцам о приближении Рождества. Хозяйки пекут пряничное печенье, наполняя пространство вокруг ароматами корицы, гвоздики, душистого перца и мускатного ореха. В качестве дополнительных ингредиентов часто используют изюм, орехи и финики.
Фестиваль белых трюфелей в Сан-Миниато — Италия. Ноябрь в Италии — сезон сбора белых трюфелей. К этому факту привязан ежегодный фестиваль в Сан-Миниато, который в этом году начнется 15 ноября. Гостей ждут дегустации, ярмарки, кулинарные мастер-классы.
Сити-го-сан — Япония. Буквально название праздника переводится как «семь-пять-три», что связано с возрастом детей, которые в этот день находятся в центре внимания. Их наряжают в праздничные одежды, семьи посещают синтоистские храмы. Родители благодарят высшие силы за здоровье детей и молятся об их дальнейшем благополучии. Традиция уходит корнями вглубь веков, когда детская смертность была высокой. Кстати, числа три, пять и семь, согласно японской нумерологии, считаются счастливыми.
Религиозные праздники 15 ноября.
* День иконы Божией Матери Одигитрия Шуйская.
Икона написана в 1654 году в городе Шуе во время эпидемии чумы. На ее создание были собраны деньги прихожан Воскресенского храма. Люди верили: чудотворный образ спасет город от вымирания.
Согласно преданию, чудеса начались еще на этапе создания иконы. Мастер сделал контурный рисунок в соответствии с каноном, а наутро обнаружил, что руки и ноги младенца Иисуса изменили свое положение. История повторилась дважды, после чего иконописец понял, что это Промысл Божий. Когда икону установили в храме, от нее исходило свечение, а после усердных молитв прихожан чума стала отступать.
Икона известна многими исцелениями. В народном сознании Шуйско-Смоленская икона Богоматери считается защитницей от болезней, мора, гибели на войне.
Народные праздники и приметы 15 ноября.
* Акиндин и Пигасий.
В этот день на Руси вспоминали святых Акиндина, Пигасия и других мучеников, пострадавших за христианство. В народе праздник также называли Житницы, в этот день молились о сохранении урожая зерновых.
* Приметы.
Дорога в грязи — мороз задержится.
В небе кружат птицы — к резкому похолоданию.
Земля мягкая, еще не промерзла — жди скорого потепления.
Снегири громко свистят — до морозов рукой подать.
Галки держатся в стаях — скоро выпадет много снега.
Какие исторические события произошли 15 ноября.
* 1492 год — Христофор Колумб увидел, как индейцы употребляют табак, и описал этот процесс в своем дневнике.
* 1991 год — президент РСФСР Борис Ельцин подписал пакет указов о переходе России к рыночной экономике.
Дни рождения и юбилеи 15 ноября.
* В 1875 году родился Владимир Русанов — русский исследователь Арктики, один из прототипов капитана Татаринова из книги Вениамина Каверина «Два капитана».
* В 1922 году родился Игорь Стечкин — советский и российский конструктор стрелкового оружия. За создание автоматического пистолета Стечкина был удостоен Сталинской премии.
Кто отмечает дни рождения.
* 80 лет исполняется Анни-Фрид Лингстад — шведской певице, солистке группы «ABBA».
* 74 года исполняется Александру Бортникову — генералу армии, директору ФСБ России (с 2008).