Звезда турецкого сериала «Зимородок» и исполнитель хита Bu Kadar Mi Эмре Алтуг готовится дать первый концерт в России. Он выступит в Москве 15 ноября, а после отправится к поклонникам своего творчества в Санкт-Петербург и Казань. О том, чем очаровывает Красная площадь впервые ее увидевшего, откуда в его репертуаре «Дорогой длинною» Александра Вертинского, почему он хочет спеть с российским исполнителем и зачем нужно экранизировать Чехова — Эмре Алтуг рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» накануне шоу.
«Красная площадь в ночное время очаровывает!».
— Вы впервые в Москве, и вас так тепло принимают. Каково это — просыпаться номере с видом на Красную площадь, завтракать русскими блинами?
— У России богатая история, а архитектуру можно назвать произведением искусства! Красная площадь в ночное время очаровывает! Правда, очень красиво! Поэтому я здесь провожу вечера и каждое утро волшебно. Что касается русской кухни, то она мне знакома — она популярна в Турции. Я очень люблю борщ, бефстроганов. Если говорить конкретно про блины — это одно из самых любимых блюд моего сына на завтрак. Поэтому в нашем доме они часто бывают на столе.
— Почему вы решили расширить географию выступлений и приехать с концертами сюда?
— Я всегда хотел дать концерт в России, но так сложилось, что сейчас меня сюда пригласили — спрос вырос так, что его невозможно было игнорировать. Я благодарен за такую прекрасную организацию, мы пока всем очень довольны. Насколько знаю, в Москве уже солдаут. Билеты заканчиваются в других городах — в Санкт-Петербурге, а еще в Казани, где нам даже пришлось увеличить площадку, чтобы все желающие могли прийти.
— С русской публикой вы, впрочем, уже должно быть знакомы. Замечаете ее на ваших концертах в Турции?
— Да! На самом деле русские часто приезжают на мои концерты. Я их вижу и всегда стараюсь уделить внимание, потому что они проделывают такой большой путь! Для меня это очень ценно. Они делают подарки. Я интересуюсь живописью, поэтому мне часто привозят картины. А еще — какие-то сладости и матрешек. Матрешка — мой любимый сувенир, как бы банально это ни звучало. Это красивая игрушка со смыслом.
«Я бы хотел сделать совместную песню с российским исполнителем».
— Я знакома с вашим творчеством и знаю, что поклонники с нетерпением будут ждать на концертах хит Bu Kadar Mi. Уверена, он прозвучит даже не раз. Но меня удивило, что в вашем репертуаре есть турецкая версия романса Александра Вертинского «Дорогой длинною». Я слышала эту песню в вашем исполнении во время концерта в Турции. Как это вышло?
— У меня есть собственное шоу. Его смысл в том, что мы выбираем зарубежные композиции, переводим их на турецкий язык и рассказываем об истории этой песни и этой музыки. У этого романса она большая, поэтому мы сделали его частью программы. Перед концертами в России я провел опрос на своей странице в соцсети для местной публики — попросил написать пять моих любимых песен, которые зрители хотят услышать. Меня очень удивили ответы, потому что мои русские фанаты выбрали некоторые старые работы из моих второго и третьего альбомов. Например, Oynama и Zalim kus. Некоторые я даже уже не исполняю на концертах. Хотя многие отметили и новые. Это приятно!
— Есть ли у вас планы поработать с российским артистом?
— Да, я бы хотел сделать совместную песню с российским исполнителем, так как знаю, что в России очень развита музыкальная школа и хорошие консерватории.
«Я считаю, что стоит делать адаптации глобальных мировых историй — например, Чехова».
— В России вы широко известны благодаря сериалу «Зимородок». Он стал явлением и породил новый вид туризма — поклонники специально ехали в Стамбул по местам съемок, чтобы увидеть вас и ваших коллег. Как вы воспринимали то, что возле особняка Корханов (дом, где по сюжету живут главные герои) во время вашей работы толпами дежурили поклонники?
— Вообще то, что поклонники приезжали на съемки, нас очень радовало. Среди них действительно было очень много русских туристов. Туда они тоже привозили подарки. Мы каждый раз радовались этому, по возможности фотографировались. В какой-то момент фанаты даже обнаружили еще один путь, как подобраться к особняку, — с воды (смеется). Стали подплывать на катерах, махать нам руками. Мы махали в ответ. Но не только в России, в Турции этот сериал тоже стал очень популярным. Это правда очень успешная работа.
— У нас вышла адаптация турецкого хита «Постучись в мою дверь», сейчас снимают «Черную любовь». Как вы относитесь к обмену сценариями между нашими странами и какие еще истории могут быть взаимно интересны?
— Я считаю, что стоит делать адаптации глобальных больших мировых историй. Например, произведений Чехова и Шекспира. Очень интересно видеть, как эти сюжеты о человеческих взаимоотношениях адаптируются и воспринимаются по-разному в каждой стране. В этом смысле, мне кажется, это очень хорошая идея и в музыке — делать адаптации, как в моем шоу, где мы переводим известные песни других стран на турецкий язык.