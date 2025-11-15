«Я всегда хотел дать концерт в России»

— У меня есть собственное шоу. Его смысл в том, что мы выбираем зарубежные композиции, переводим их на турецкий язык и рассказываем об истории этой песни и этой музыки. У этого романса она большая, поэтому мы сделали его частью программы. Перед концертами в России я провел опрос на своей странице в соцсети для местной публики — попросил написать пять моих любимых песен, которые зрители хотят услышать. Меня очень удивили ответы, потому что мои русские фанаты выбрали некоторые старые работы из моих второго и третьего альбомов. Например, Oynama и Zalim kus. Некоторые я даже уже не исполняю на концертах. Хотя многие отметили и новые. Это приятно!