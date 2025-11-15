Свет в основе мира: в Париже простились с Эриком Булатовым

В пятницу 14 ноября 2025 года в Свято‑Троицком кафедральном соборе в Париже состоялись отпевание и гражданское прощание с художником Эриком Булатовым. 9 ноября он умер от эмфиземы легких в парижской больнице. Ему было 92 года. Иллюстратор самых известных советских детских книг, концептуалист с международной известностью, Булатов с 1992 года жил во Франции, хотя никогда не прерывал связи с родиной. Корреспондент «Известий» побывал на отпевании и отметил, что во Франции поклонников у Булатова все же меньше, чем в России.
Где отпевали Булатова.
Свято‑Троицкий кафедральный собор — внушительных размеров храм, расположенный всего в нескольких сотнях метров от Эйфелевой башни. Он — часть единого архитектурного комплекса, куда также входит российский духовно-культурный православный центр. Окружающее пространство, соединяющее французскую городскую среду и русскую духовную традицию, создавало на прощании с Эриком Булатовым особую атмосферу, подчеркивая значимость происходящего. Задолго до полудня, когда было объявлено начало отпевания, здесь начали собираться люди.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Антон БелыйПрощание с художником Эриком Булатовым.
Внутри храма царила приглушенная, почти камерная тишина. Мягкий полумрак, свет от десятков мерцающих свечей, запах ладана, негромкое звучание церковного пения — всё это делало пространство похожим на место размышления и молитвы. Казалось, что каждая деталь была призвана подчеркнуть важность момента прощания и дать людям возможность пережить его спокойно и осмысленно. У входа гостей встречал большой портрет Булатова, перед которым лежали белые лилии и розы — цветы, символизирующие уважение и чистую память.
Для близких художника и членов его семьи заранее приготовили двенадцать стульев с табличками Famille Réservé. Они были расставлены так, чтобы родные могли находиться рядом друг с другом.
Обряд совершали семеро священнослужителей. Основная часть службы велась на русском языке, но каждое важное слово дублировалось на французском, чтобы присутствующие парижане и друзья художника, не владеющие русским, могли полностью понять смысл произносимых молитв и речей. Порой из разных уголков храма доносились фразы на французском, и гораздо чаще, чем на русском, хотя, возможно, русские не привыкли разговаривать во время отпевания.
Священник, который вел службу, произнес речь о Булатове. Он отметил, что Эрик производил впечатление светлого, открытого человека на всех, кому доводилось с ним встречаться. «Светлая память светлому человеку», — сказал иерей. Также он рассказал собравшимся, что художник был крещен под именем Филимон и его внутренняя светлая натура полностью соответствовала духовному смыслу этого имени. По словам священника, Булатов верил, что в основе мира лежит свет, и именно эта вера определяла его взгляд на жизнь и на искусство. Он добавил, что эти размышления созвучны словам из Евангелия от Иоанна: «Аз есмь свет миру».
Завершая проповедь, священник произнес слова о том, что присутствующие провожают человека в вечный путь — путь к свету, к покою, к Богу. «Пусть Господь упокоит его в своих райских селениях. Аминь», — закончил иерей.
Кто был на прощании с Булатовым.
Среди пришедших были коллеги, друзья, поклонники и просто те, кого когда-то коснулось его искусство. Корреспондента «Известий» заранее попросили не беспокоить присутствующих, потому что церемония должна остаться тихой, личной, камерной. Более того, оказалось, что вообще-то прессу на мероприятие не приглашали и сделано это было намеренно.
Но с несколькими молодыми французами, студентами художественного колледжа, удалось пообщаться за пределами храма. «Эрик всегда умел заставить нас видеть мир иначе. Его картины не просто отражали реальность — они меняли способ ее восприятия. Прощание с ним — будто закрытие целой эпохи. Но его наследие будет вдохновлять еще долгие десятилетия, а может, и больше», — говорили они. Один из гостей по имени Филипп Бовари рассказал, что уже много лет вдохновляется творчеством Булатова и мечтает однажды достичь подобных художественных высот и мирового признания. Он назвал Эрика главным источником своего вдохновения и учителем, хотя и не был с ним лично знаком.
Когда церемония подошла к концу, вдова художника Наталья Сергеевна Годзина, стояла у выхода из храма, принимая слова поддержки от каждого, кто хотел подойти. С каждым старалась поговорить, но было видно, что слезы сдерживать ей нелегко. Разговаривая с корреспондентом «Известий», она призналась, что не любит фотографироваться, но тепло поблагодарила за внимание и поддержку.
После окончания официальной части многие из гостей задержались в притворе собора. Там тихо переговаривались, пересматривали фотографии с выставок Булатова, обсуждали его творчество, вспоминали встречи с художником или его картины, которые особенно на них повлияли. Несколько человек обсуждали, кто именно прилетел на прощание из России, делились новостями и подробностями.
Как выяснили «Известия», после церемонии художника кремируют в Париже, а позже его прах будет перевезен в Москву, где состоится погребение. Таким образом, прощание в Париже — не единственная возможность отдать дать памяти русскому художнику.