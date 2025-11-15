Свет в основе мира: в Париже простились с Эриком Булатовым

Но с несколькими молодыми французами, студентами художественного колледжа, удалось пообщаться за пределами храма. «Эрик всегда умел заставить нас видеть мир иначе. Его картины не просто отражали реальность — они меняли способ ее восприятия. Прощание с ним — будто закрытие целой эпохи. Но его наследие будет вдохновлять еще долгие десятилетия, а может, и больше», — говорили они. Один из гостей по имени Филипп Бовари рассказал, что уже много лет вдохновляется творчеством Булатова и мечтает однажды достичь подобных художественных высот и мирового признания. Он назвал Эрика главным источником своего вдохновения и учителем, хотя и не был с ним лично знаком.