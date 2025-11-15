Ричмонд
Полпред Жога вручил награды семьям из ХМАО и ЯНАО

В Тюмени состоялось торжественное награждение трудовых династий УрФО. В номинации «Энергия поколений» отметили семьи из ЯНАО и ХМАО — полномочный представитель президента Артем Жога вручил им заслуженные награды. Об этом сообщили в telegram-канале «УрФО ИНФО».

Награды получили семьи Тарасовых и Озимук из ЯНАО и семья Трениных из ХМАО.

«Полпред Артем Жога вручил награды пяти семьям из регионов Уральского федерального округа в номинации “Энергия поколений”», — сказано в сообщении канала. В этой номинации отмечены семьи из четырех регионов: ЯНАО, ХМАО, Челябинской и Курганской областей.

Ямал представили семья Тарасовых, чей трудовой путь связан с «Газпром добыча Уренгой», и Озимук, продолжающие традиции на «Газпромнефть‑Ноябрьск Нефтегаз». Семья Трениных из ХМАО живая легенда «Газпром трансгаз Сургут». Их многолетняя преданность делу — яркий пример преемственности профессиональных ценностей и вклада северных династий в развитие нефтегазовой отрасли страны.