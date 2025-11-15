Полпред Жога вручил награды семьям из ХМАО и ЯНАО

В Тюмени состоялось торжественное награждение трудовых династий УрФО. В номинации «Энергия поколений» отметили семьи из ЯНАО и ХМАО — полномочный представитель президента Артем Жога вручил им заслуженные награды. Об этом сообщили в telegram-канале «УрФО ИНФО».