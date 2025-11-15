Ричмонд
В Дагестене задержан мужчина, который зарезал друга и пытался сжечь его семью

Раненая женщина с дочерью чудом выбралась из горящего дома.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане задержали мужчину, который убил своего друга и пытался расправиться с его семьёй. Об этом информирует пресс-служба МВД Дагестана.

Сообщается, что мужчина прошлой ночью был в гостях у знакомых. Вначале он избил хозяина дома, нанеся ему несколько ударов по голове, а потом несколько раз ударил ножом, от чего тот умер на месте. Потом мужчина канцелярским ножом ранил жену и дочь погибшего друга, уложил их на пол, накрыв одеждой, поджёг вещи и сбежал.

Раненые женщина с дочерью чудом сумели спастись, выбравшись из горящего дома.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина зарезала своего шестилетнего сына.

Также сообщалось, что жителю Бердянска грозит до 15 лет лишения свободы за убийство матери: он нанёс пожилой женщине два удара ножом.

Историю о том, как на индийской свадьбе оператор дрона, снимавший торжество, два километра при помощи беспилотника преследовал преступника, который зарезал жениха, читайте здесь на KP.RU.