Минобороны РФ: силы ПВО за три часа сбили 13 украинских беспилотников

Военные за вечер уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники ВСУ были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа. Их уничтожили в пяти регионах, в том числе в Ростовской области и Республике Крым.
«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять БПЛА — над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на пятницу силы российской противовоздушной обороны перехватили над территорией страны 216 украинских беспилотников самолётного типа.
Ранее сообщалось, что вечером в четверг военные РФ уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами.