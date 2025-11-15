Ричмонд
В Красноярске отметили лучших свердловских авторов современного искусства

В Красноярске подвели итоги премии в области современного искусства Scan Awards. Среди победителей — пятеро авторов из Екатеринбурга, сообщает «Культура Урала РФ».

Среди победителей Анастасия Крохалева, которая стала «Художником года».

«…в номинации “Художник года” победила Анастасия Крохалева с звуковой скульптурой “Кубек”. Жюри оценило звуковую скульптуру “Кубек”, которая вдохновлена видом сверкающей на солнце пены на реке Кама», — сказано в сообщении. Уточняется, что звук в скульптуре извлекается воздействием воды на керамический элемент и движением двигателя.

Также была отмечена работа «Тихая № 4», которая демонстрировалась на финальной выставке Уральского филиала Пушкинского музея в Екатеринбурге. За победу Анастасия получила грант в размере 250 тысяч рублей.

В сообщении добавили, что в номинации «Открытие года» победил Степан Пантелеев с проектом «Схема нападения на небытие». Сергей Потеряев победил в номинации «Выбор институции» с проектами «Память исчезающих ветров» и «Звуковой ландшафт. Томская симфония». В основе «Звукового ландшафта» лежит серия работ, где изображения дополнены и деформированы записанными городскими звуками.

Работы Федора Телкова отметили в номинации «Современная фотография» за проекты «Право веры» и «Плотина». Ксения Маркелова стала победителем в номинации «Медиарт» с проектом «Малыш-Криптид». Художница придумала фантастическое существо, разработала для него язык, создала стоп-моушн анимацию с посланием и дешифратор, с помощью которого можно разгадывать речь криптида.