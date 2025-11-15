В Красноярске отметили лучших свердловских авторов современного искусства

Работы Федора Телкова отметили в номинации «Современная фотография» за проекты «Право веры» и «Плотина». Ксения Маркелова стала победителем в номинации «Медиарт» с проектом «Малыш-Криптид». Художница придумала фантастическое существо, разработала для него язык, создала стоп-моушн анимацию с посланием и дешифратор, с помощью которого можно разгадывать речь криптида.