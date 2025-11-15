Сильный снегопад обрушился на Петербург и Ленобласть

Метеорологи также предупреждают москвичей и жителей области о резком ухудшении погоды, которое начнётся сегодня после полуночи. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В связи с этим коммунальные службы столицы переведены на режим повышенной готовности, а аварийные бригады несут круглосуточное дежурство.