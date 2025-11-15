Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США решили передать Германии ракеты SM-6 и SM-2 вместе с пусковыми установками

Германия запросила 173 ракеты SM-6 Block I и 577 ракет SM-2 Block IIIC.

Источник: Комсомольская правда

Соединённые Штаты планируют продать Германии ракеты SM-6 Block I и SM-2 Block IIIC, а также пусковые установки и сопутствующее оборудование на сумму около $3,5 млрд. Об этом сообщило управление Пентагона, ответственное за военно-техническое сотрудничество и экспорт оружия.

По данным ведомства, Госдепартамент США уже одобрил эту сделку. Теперь решение за Конгрессом, но ожидается, что законодательный орган утвердит поставки для европейского союзника.

В уведомлении о контракте уточняется, что Германия запросила до 173 ракет SM-6 Block I и до 577 ракет SM-2 Block IIIC. Кроме того, в поставки войдут пусковые установки MK-21 Mod 3 и MK-13 Mod 1.

Напомним, ранее стало известно о новом подходе Берлина к военной помощи Киеву. Так, Германия перестала публиковать данные о поставках вооружений Украине, чтобы, как утверждается, «держать Владимира Путина в неведении».