США решили передать Германии ракеты SM-6 и SM-2 вместе с пусковыми установками

Соединённые Штаты планируют продать Германии ракеты SM-6 Block I и SM-2 Block IIIC, а также пусковые установки и сопутствующее оборудование на сумму около $3,5 млрд. Об этом сообщило управление Пентагона, ответственное за военно-техническое сотрудничество и экспорт оружия.