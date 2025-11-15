США решили передать Германии ракеты SM-6 и SM-2 вместе с пусковыми установками

Соединённые Штаты планируют продать Германии ракеты SM-6 Block I и SM-2 Block IIIC, а также пусковые установки и сопутствующее оборудование на сумму около $3,5 млрд. Об этом сообщило управление Пентагона, ответственное за военно-техническое сотрудничество и экспорт оружия.
По данным ведомства, Госдепартамент США уже одобрил эту сделку. Теперь решение за Конгрессом, но ожидается, что законодательный орган утвердит поставки для европейского союзника.
В уведомлении о контракте уточняется, что Германия запросила до 173 ракет SM-6 Block I и до 577 ракет SM-2 Block IIIC. Кроме того, в поставки войдут пусковые установки MK-21 Mod 3 и MK-13 Mod 1.
Напомним, ранее стало известно о новом подходе Берлина к военной помощи Киеву. Так, Германия перестала публиковать данные о поставках вооружений Украине, чтобы, как утверждается, «держать Владимира Путина в неведении».