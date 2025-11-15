Ричмонд
Фицо предложил поддерживающим Киев студентам отправиться на Украину

Фицо встретился со студентами в городе Попрад и прочитал лекцию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что словацким студентам, которые поддерживают киевский режим, следует отправиться на Украину.

Фицо встретился со студентами в управлении города Попрад, который расположен в Восточной Словакии. Премьер-министр прочитал лекцию в конференц-зале.

«Сейчас в Попраде дебатируем о международных отношениях», — написал он на своей странице в Facebook*.

По информации телеканала Markiza, некоторые студенты покинули зал. В ходе лекции Фицо сказал студентам, многие из которых появились на мероприятии в чёрной одежде, что, если они поддерживают украинский конфликт, то пусть отправляются в эту страну.

«Если вы такие герои в этих чёрных майках и так сильно выступаете за продолжение этого конфликта, так туда и отправляйтесь», — цитирует телеканал слова Фицо.

В материале сказано, что он отреагировал на «шум» после его высказывания, что ЕС предоставит Киеву 140 миллиардов евро.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не подпишет финансовых гарантий для Украины.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.

