Собчак обвинила Фонд капремонта в ситуации с неоплаченным счетом ЖКХ

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что не получала квитанцию на оплату услуг ЖКХ, потому что Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы прислал ее на неверный адрес.
— Это вина фонда. Он выставил квитанцию не на актуальный, существующий адрес. Мы эту квитанцию не получали и оплатить ее не могли, — заявила телеведущая.
Также она добавила, что у фонда имелся корректный адрес для выставления счетов, но сотрудники направляли счета не туда.
— Это их ошибка. Мы сразу все оплатили, как только узнали, — цитирует Собчак РБК.
14 ноября сообщалось, что московский суд взыскал с Ксении Собчак долг по коммунальным платежам. Информация об этом следует из материалов дела. Сумма взысканной задолженности не уточняется.
До этого источник «Вечерней Москвы» рассказал, что журналистка задолжала около 17 тысяч рублей взносов на капитальный ремонт трех помещений.
О том, что Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал первые три иска к Ксении Собчак, стало известно 1 октября.