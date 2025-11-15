Bild: новые правила выплаты пособий беженцам с Украины ведут с 1 июля

Немецкое издание Bild сообщает, что обновлённые правила по начислению пособий украинским беженцам начнут действовать с 1 июля 2026 года, но их действие будет распространено задним числом на период, начиная с апреля 2025 года. Решение согласовано на заседании кабинета министров Германии.
Согласно договорённостям, украинцы, прибывающие в страну после 1 апреля 2025 года, вместо стандартного пособия по безработице Bürgergeld будут получать выплаты по программе для просителей убежища, которые предполагают меньший объём финансовой поддержки.
При этом уже назначенные пособия сохранятся в прежнем размере до конца сентября 2026 года, когда завершится переход на новую систему.
Один из участников переговоров в правящей коалиции пояснил, что выбранная дата — 1 апреля 2025 года — стала компромиссным вариантом. По его словам, это была наиболее ранняя точка отсчёта, которую можно было использовать в рамках согласованного решения.
Ранее сообщалось, что МВД Польши и ФРГ призвали вывести беженцев с Украины из соцподдержки.