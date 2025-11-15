Метеоролог Семёнов прогнозирует рекордно холодный декабрь в 2025 году

В ряде российских регионов наступающей зимой отметка столбика термометра будет опускаться до 40 или даже до 50 градусов ниже ноля. Серьёзные погодные испытания начнутся для россиян уже с декабря 2025 года, прогнозирует метеоролог Михаил Семёнов.
Специалист отмечает, что этот месяц может стать чемпионом по погодным аномалиям за последние 150 лет. Эксперт связал этот прогноз с усилением арктических ветров и активностью атмосферных фронтов.
По прогнозам Семёнова, в Якутии следует опасаться морозов в −50 градусов и ниже, при этом уровень осадков может превысить 200 миллиметров.
Сильные снегопады, метели и ветер до 30 метров в секунду ожидаются также в Иркутской области, в Мурманске и Республике Коми. Термометры здесь будут показывать 43−45 градусов со знаком минус.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также считает, что «эту зиму не стоит ждать такой же теплой, как прошлую». По его словам, в январе и феврале 2026 года средняя температура будет заметно ниже, чем в январе и феврале 2025-го.
Вильфанд предсказал много оттепелей этой зимой, но будут и морозы ниже −20 градусов. Метеоролог подчеркнул, что этот прогноз — наиболее вероятный сценарий.
Однако март, напротив, будет теплее обычного на большей части территории России. Температуры, близкие к средним многолетним значениям, ожидаются на юге европейской части страны, в южных районах Сибири и на Дальнем Востоке, кроме западных районов Якутии.
Напомним, к концу сентября снег выпал уже на 30% территории России. Особенно удивительно, что непогода установилась в регионах Урала, отмечали метеорологи.
Тем временем репетицию зимы с мокрым снегом и гололедицей прогнозируют в Москве уже в эту субботу, 15 ноября. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, серьезное ухудшение метеоусловий спрогнозировало розово-фиолетовое небо, которое окрасило Московскую область в пятницу, 14 ноября, в 08:03.
