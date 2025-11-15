В школе Салехарда открыли первый в городе арт-класс

В ближайших планах — партнерство с детской школой искусств: ребята смогут осваивать хоровое пение и игру на музыкальных инструментах. По словам директора школы Сергея Осипова, открытие арт‑класса должно дать мощный импульс развитию юных талантов, возможно, положив начало их будущей карьере в сфере искусства.