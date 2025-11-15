Life.ru узнал о скрытой опасности употребления филе сельди в упаковке

Ранее был подсчитан индекс селёдки под шубой. Стоимость килограмма салата за год выросла на 14% — с 366,3 рублей в 2024-м до 417,5 в 2025 году. Кроме майонеза, который подорожал на 28%, репчатый лук вырос в цене на 9%, а селёдка — на 7%. Морковь и свёкла стали дороже на 2% по сравнению с прошлым годом. Единственные ингредиенты, подешевевшие в 2025 году, — это яйца и картофель: их стоимость снизилась на 6% и 1% соответственно. Аналитики отмечают, что рост цен на «шубу» в основном связан с увеличением стоимости майонеза и ключевого ингредиента салата — селёдки.