Путешественник Конюхов отправился в Антарктиду для создания одиночной станции

Российский путешественник Фёдор Конюхов отправился на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктиду с целью развернуть первую одиночную сезонную исследовательскую станцию. Об этом рассказал его сын и руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов.
«Выходим на сутки раньше, потому что 15 ноября ожидается плохая погода. Путь через пролив Дрейка займет примерно четверо суток», — поделился сын известного путешественника.
Известно, что экспедиция вышла из аргентинского города Ушуайя на двухмачтовой шхуне. На борту находятся 21 участник и 6 членов экипажа. По плану, команда проведёт на острове примерно три дня, чтобы построить станцию, после чего Фёдор Конюхов останется там один до середины марта.
При этом Конюхов также недавно заявлял, что целью экспедиции будет являться не только изучение экологических вопросов, но и возвращение антарктическим островам русского звучания.
