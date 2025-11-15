Путешественник Конюхов отправился в Антарктиду для создания одиночной станции

Известно, что экспедиция вышла из аргентинского города Ушуайя на двухмачтовой шхуне. На борту находятся 21 участник и 6 членов экипажа. По плану, команда проведёт на острове примерно три дня, чтобы построить станцию, после чего Фёдор Конюхов останется там один до середины марта.