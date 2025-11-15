В Дагестане задержали подозреваемого в жесткой расправе с поджогом в Хасавюрте

«Я раскаиваюсь в содеянном», — признался Алиев на видео, опубликованном пресс-службой МВД Дагестана.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого через несколько часов после преступления. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее Life.ru писал, что мотивом жесткой расправы могла быть ревность. Напомним, что в ходе кровавой резни женщина и девочка сумели выбраться и сейчас находятся в больнице: мать в реанимации, ребёнок — в хирургии. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.
