Охранная фирма попыталась предъявить БСМП в Кургане миллионный иск, но появились трудности

Курганской БСМП грозит иск от частной компании.
Охранная фирма «Багира» попыталась взыскать с Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) свыше миллиона рублей. Однако в иске обнаружились юридические огрехи. Об этом говорится в судебном документе.
«Частная охранная организация “Багира” обратилась в арбитраж с иском к Курганской БСМП о взыскании 1 243 249 рублей. Иск остается без движения», — указано в документе, который имеется в картотеке суда.
Охранной компании предложили исправить исковое заявление до 27 ноября. После этого, документ будет снова рассмотрен, отмечается в определении Арбитражного суда.
Ранее Курганская больница скорой медицинской помощи выиграла суд у местного жителя, заставив его возместить ущерб почти на 140 тысяч рублей. Мужчина стал виновником аварии с машиной скорой помощи. При этом авто курганца не было застраховано.