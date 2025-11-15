Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Самары закрыли для самолетов

В аэропорту Самары временно ограничены взлет и посадка воздушных судов.

Данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Срочная новость.

В аэропорту Самары временно ограничены взлет и посадка воздушных судов.

Данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.