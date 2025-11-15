Аэропорт Самары закрыли для самолетов

Срочная новость.
В аэропорту Самары временно ограничены взлет и посадка воздушных судов.
Данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
