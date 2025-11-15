Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Кубы Паррилья: Рубио выдвигает ложные обвинения против Венесуэлы

Паррилья заявил, что военные США «осуществляют внесудебные казни в международных водах».

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио выдвигает против Каракаса ложные обвинения в торговле наркотическими веществами, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Он уточнил, что таким образом американская сторона пытается оправдать «несоразмерные военные действия в международных водах».

«Госсекретарь США лжёт, как обычно, перед своими предполагаемыми союзниками из G7 относительно наркоторговли и предполагаемых угроз его стране со стороны Венесуэлы. Ложь — его единственный ресурс для оправдания несоразмерного, чрезвычайного развёртывания военных сил», — написал Паррилья на своей странице в соцсети X*.

Он отметил, что американские военные «осуществляют внесудебные казни в международных водах», а также подчеркнул, что они нарушают международное право.

Ранее сообщалось, что Паррилья подверг критике постоянного представителя Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Майкла Уолтца, который обвинил Гавану в «поддержке террористов».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше