Глава МИД Кубы Паррилья: Рубио выдвигает ложные обвинения против Венесуэлы

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио выдвигает против Каракаса ложные обвинения в торговле наркотическими веществами, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
Он уточнил, что таким образом американская сторона пытается оправдать «несоразмерные военные действия в международных водах».
«Госсекретарь США лжёт, как обычно, перед своими предполагаемыми союзниками из G7 относительно наркоторговли и предполагаемых угроз его стране со стороны Венесуэлы. Ложь — его единственный ресурс для оправдания несоразмерного, чрезвычайного развёртывания военных сил», — написал Паррилья на своей странице в соцсети X*.
Он отметил, что американские военные «осуществляют внесудебные казни в международных водах», а также подчеркнул, что они нарушают международное право.
Ранее сообщалось, что Паррилья подверг критике постоянного представителя Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Майкла Уолтца, который обвинил Гавану в «поддержке террористов».
