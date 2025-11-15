На Санкт-Петербург обрушился первый мощный снегопад в этом году, циклон движется на Москву

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начался первый снегопад в этом сезоне, о чем сообщили местные жители изданию «КП-Санкт-Петербург». Люди активно делятся в соцсетях фото и видео, где видно, что улицы города покрыты снегом, особенно в районе метро «Приморская» и на севере Петербурга.
Согласно метеоданным, снег также уже охватил южные районы города и области и продолжает распространяться. В онлайн-сообществах отмечают, что такие осадки в это время года бывают редко.
После прошедшего циклона коммунальные службы продолжают работу по уборке города. Вице-губернатор Евгений Разумишкин сообщил, что на улицах работают 607 единиц специализированной техники и более 300 сотрудников, занимающихся посыпкой дорог и обеспечением безопасности для водителей и пешеходов.
Также сообщается, что снежный циклон движется на юг, и в Москве уже в эту субботу прогнозируют зимнюю погоду с мокрым снегом и гололедицей. За один день в столице может выпасть до 15 мм осадков, что составляет почти треть месячной нормы.
Ранее KP.RU сообщил, что в ряде российских регионов наступающей зимой отметка столбика термометра будет опускаться до 40 или даже до 50 градусов ниже ноля. Серьёзные погодные испытания начнутся для россиян уже с декабря 2025 года.