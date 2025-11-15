Огромные стаи гусей разоряют финских фермеров: они выбирают лучшие луга и каждый год захватывают новые территории

Сообщается, что весной гуси поедают траву на пастбищах, из-за чего фермерам приходится закупать корма для животных или оплачивать аренду новых полей. Осенью мигрирующие птицы уничтожают озимые посевы. При этом гуси устраивают привалы на самых лучших и зелёных лугах Финляндии, отмечают специалисты, и ежегодно захватывают новые территории.