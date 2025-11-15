Ричмонд
Огромные стаи гусей разоряют финских фермеров: они выбирают лучшие луга и каждый год захватывают новые территории

Yle: Перелётные гуси наносят огромный ущерб фермерам Финляндии.

Источник: Комсомольская правда

Дикие гуси стали настоящим бедствием для финских фермеров. Они уничтожают до половины кормов и посевов во время весенней и осенней миграции, информирует новостной портал Yle.

Сообщается, что весной гуси поедают траву на пастбищах, из-за чего фермерам приходится закупать корма для животных или оплачивать аренду новых полей. Осенью мигрирующие птицы уничтожают озимые посевы. При этом гуси устраивают привалы на самых лучших и зелёных лугах Финляндии, отмечают специалисты, и ежегодно захватывают новые территории.

Так, в провинции Северная Карелия фермеры получили компенсацию за убытки, причинённые гусями на площади 4,3 га, и это не окончательная цифра ущерба. В этом регионе говорят о «гусиной катастрофе».

Специалисты придумали соорудить новое водно-болотное угодье, чтобы переманить туда мигрирующих гусей.

