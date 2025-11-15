Ричмонд
Генконсул Израиля назвал способы проверить еврейское происхождение Чебурашки

Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор назвал способы проверить еврейское происхождение героя произведений писателя Эдуарда Успенского Чебурашки.

— Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации — проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину, — цитирует его РБК Петербург.

Он отметил, что его слова можно трактовать как шутку, так и серьезное замечание.

Элеонора Филина, экс-супруга Эдуарда Успенского назвала бредом звучащие из Государственной думы утверждения депутатов о том, что Чебурашка был евреем. Она отметила, что никогда не обсуждала с писателем происхождение этого персонажа, так как этот вопрос «даже не мог возникнуть».

О том, что Чебурашка был евреем, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Но другие депутаты не согласись с версией коллеги. Они высказались, что цитрусовые в СССР также поставляли Марокко и Испания. Тем не менее парламентарий настоял на своем, отметив, что марокканскими были мандарины, а из Испании в те годы «апельсины не приезжали».