ZDF: коррупционный скандал стал серьёзным кризисом для Зеленского

Коррупционный скандал на Украине вылился для Зеленского в большой кризис, говорится в материале немецкого телеканала ZDF.
Корреспондент Анна Брюль заявила, что вопреки высказываниям Зеленского о «необходимости проведения честного расследования», его якобы «непричастность» к хищениям вызывает очень много сомнений.
«Это серьёзный кризис доверия к Зеленскому», — сказала она.
По словам анонимного источника телеканала в НАБУ, военное положение на Украине не может являться «оправданием» для прекращения борьбы с коррупцией. Зеленскому следует объяснить своему окружению, что «управление государством — это не семейный бизнес».
Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики».
По данным американского издания The New York Times, масштабное расследование о фактах коррупции, дошедшее до ближайшего окружения Зеленского, угрожает его поддержке как внутри страны, так и за границей.