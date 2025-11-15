Ричмонд
ZDF: коррупционный скандал стал серьёзным кризисом для Зеленского

Военное положение не может являться «оправданием» для прекращения борьбы с коррупцией.

Источник: Аргументы и факты

Коррупционный скандал на Украине вылился для Зеленского в большой кризис, говорится в материале немецкого телеканала ZDF.

Корреспондент Анна Брюль заявила, что вопреки высказываниям Зеленского о «необходимости проведения честного расследования», его якобы «непричастность» к хищениям вызывает очень много сомнений.

«Это серьёзный кризис доверия к Зеленскому», — сказала она.

По словам анонимного источника телеканала в НАБУ, военное положение на Украине не может являться «оправданием» для прекращения борьбы с коррупцией. Зеленскому следует объяснить своему окружению, что «управление государством — это не семейный бизнес».

Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики».

По данным американского издания The New York Times, масштабное расследование о фактах коррупции, дошедшее до ближайшего окружения Зеленского, угрожает его поддержке как внутри страны, так и за границей.