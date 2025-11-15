В Нюрнберге нашли бомбу времён Второй мировой, эвакуированы 21 тыс. человек

В Нюрнберге эвакуируют порядка 21 тысячи человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны на строительной площадке. Также речь идёт о перекрытии дорог в радиусе 800 метров от места опасной находки. Об этом сказано в релизе, распространённом администрацией города.