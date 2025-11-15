В Нюрнберге нашли бомбу времён Второй мировой, эвакуированы 21 тыс. человек

В Нюрнберге эвакуируют порядка 21 тысячи человек из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны на строительной площадке. Также речь идёт о перекрытии дорог в радиусе 800 метров от места опасной находки. Об этом сказано в релизе, распространённом администрацией города.
Сообщается, что 450-килограммовую бомбу нашли на стройке в районе Гроссройт. На месте происшествия находится без малого тысяча сотрудников экстренных служб. Это специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, пожарные, медики, сотрудники аналогичного МЧС.
Ранее сообщалось, что в центре Германии, в Тюрингии, историк Мирко Кюн обнаружил секретный подземный ангар для самолётов, который использовался в годы Второй мировой войны нацистами.
Ранее бомбу обнаружили около Северного вокзала в Париже.
