На Курильских островах за пять минут произошли два землетрясения

Рано утром в субботу, 15 ноября, у побережья северных Курильских островов было зафиксировано два землетрясения магнитудой 5,3 и 5,1. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«Землетрясения произошли с интервалом в четыре минуты. Их эпицентры находились в акватории Тихого океана, примерно в 168 и 165 километрах к востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир», — пояснила сейсмолог.
По словам Елены Семеновой, в Северо-Курильске могли ощущаться незначительные толчки — силой от 2 до 3 баллов. При этом угроза цунами не объявлялась.
Немногим ранее на Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 3,5 км. Шлейф протянулся на 10 километров.
Ранее на Гавайях было зафиксировано начало извержения вулкана Килауэа. Тогда местные власти объявили оранжевый уровень опасности.