В Екатеринбурге открылся магазин товаров для дома

До конца 2025 года Sela Home планирует открыть магазины в «Ривьере» и «Мега Химки» в Москве, в «Голливуде» в Петербурге, «Горизонте» в Ростове-на-Дону и «Планете» в Красноярске. В 2026 году компания намерена расширить ассортимент, добавив товары для животных, аксессуары для готовки, сезонные коллекции, а также планирует проводить коллаборации.