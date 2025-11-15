Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что вокруг России распространяется чрезвычайно большое количество недостоверных публикаций и вымышленных историй. По его словам, поток подобных материалов превышает даже объём фейков, которые появляются в отношении президента США Дональда Трампа.
Он подчеркнул, что проблема носит системный характер и связана, по его мнению, с деятельностью глобальных медиаструктур, которые формируют и поддерживают искажённые информационные нарративы. Дмитриев считает, что такие механизмы необходимо последовательно разбирать, иначе поток сомнительных сообщений будет только расти.
В качестве примера он напомнил о закрытии USAID, указав, что это лишь один из множества шагов, которые требуются для изменения ситуации. По его оценке, борьба с искажённой информационной повесткой требует масштабного и целенаправленного подхода.
Ранее в Сети стали писать о том, что Трамп долгое время не появлялся на публике. Чат-бот на основе ИИ Grok насчитали свыше 1,3 млн случаев ознакомления пользователей с постами о возможной смерти главы Белого дома.