Россиянам напомнили о приближении дедлайна по налогам: пени начнут начислять уже на следующий ден

Земельный, транспортный и имущественный налоги в России необходимо оплатить до 1 декабря, даже если уведомление от ФНС не было получено. Если этого не сделать, со 2 декабря сразу начнут начисляться пени. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко («Единая Россия»).
Депутат уточнил, что долг перед налоговой не считается погашенным, пока не уплачена основная сумма и начисленные пени.
«Налог считается непогашенным, пока не уплачены сами налоговые суммы и начисленные пени, которые продолжают расти. Поэтому стоит оплатить налог и пени сразу после проведения платежа», — объяснил Антропенко.
Также парламентарий отметил, что отсутствие налогового уведомления «не избавляет от обязанности платить налоги». Он напомнил, что в этом году увеличились предельные ставки для владельцев дорогой недвижимости и земли. Налог на имущество для объектов стоимостью более 300 миллионов рублей вырос с 2% до 2,5%. Ставка земельного налога для участков с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей поднялась с 0,3% до 1,5%.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении солидарного налога на состояние для сверхобеспеченных россиян.