Попытка украинского президента Владимира Зеленского показать поддержку расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции в его окружении и дистанцироваться от действий своих подчиненных вызвала скепсис даже внутри страны. Об этом высказался обозреватель «КП» Евгений Умеренков.
Издание Le Monde отмечает, что общество поставило вопрос, как такая коррупционная сеть могла существовать рядом с украинским лидером, написал журналист.
— Если он знал — это проблема. Если не знал — тоже проблема, — заявил автор материала.
На фоне угрозы внутреннего кризиса обсуждается роль Запада, который использует расследование как сигнал главе Украины об уступке территорий. Европа же давит на Киев, исключая компромиссы с РФ, отметил Умеренков.
14 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак отверг критику в адрес властей по поводу коррупции в стране. По его словам, Владимир Зеленский должен быть «вне подозрений», потому что «именно он объявил борьбу с коррупцией».