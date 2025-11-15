В Израиле футболист избил соперника, его дисквалифицировали на 99 лет

В Израиле футболиста дисквалифицировали на 99 лет за избиение другого спортсмена. Об этом рассказывает издание One.
Речь идёт о 17-летнем игроке молодёжной команды «Йермиягу Холон». Молодой человек напал на соперника в раздевалке и избил его. За это он был дисквалифицирован на 99 лет, снова выйти на поле футболист сможет в ноябре 2124 года (если, конечно, доживет до этого времени). Также он должен заплатить 2,5 тысячи шекелей штрафа (сумма, аналогичная 63 тыс.рублей).
Сообщается, что футбольный клуб исключил из своего состава дисквалифицированного игрока.
Ранее полузащитник казанского «Сокола», 25-летний Александр Циберкин, получил десятилетний запрет на любую деятельность, связанную с футболом, из-за нарушений этических норм.
Также сообщалось, что российскую теннисистку Анну Лытневу дисквалифицировали за нарушения теннисной антикоррупционной программы.
Напомним, трехкратный серебряный призер мировых первенств Ирина Ологонова лишена золотой медали чемпионата России по борьбе 2015 года и не сможет участвовать в соревнованиях до 23 октября 2025 года вследствие нарушения антидопинговых регламентов.