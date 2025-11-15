В Израиле футболист избил соперника, его дисквалифицировали на 99 лет

Речь идёт о 17-летнем игроке молодёжной команды «Йермиягу Холон». Молодой человек напал на соперника в раздевалке и избил его. За это он был дисквалифицирован на 99 лет, снова выйти на поле футболист сможет в ноябре 2124 года (если, конечно, доживет до этого времени). Также он должен заплатить 2,5 тысячи шекелей штрафа (сумма, аналогичная 63 тыс.рублей).