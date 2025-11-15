После дождей в Прикамье ударят морозы

Синоптики обещали пермякам дожди и мокрый снег.
В выходные в Пермском крае ожидаются дожди и мокрый снег с похолоданием до −7 градусов. Такой прогноз дали метеорологи.
«В предстоящие выходные Пермский край окажется под влиянием холодного фронта, который принесет в регион умеренные и сильные осадки. В субботу, 15 ноября, на севере края ожидается мокрый снег, в центральных и южных районах — дождь. Температура ночью составит +1…+6 градус, днем на севере похолодает до 0…-2 градусов, на остальной территории будет +2…+7 градусов», — говорится в telegram-канале «Метеоролог и я».
В воскресенье, 16 ноября, осадки в виде снега и дождя продолжатся до середины дня, после чего возможны прояснения. Ночью температура опустится до 0…+5 градусов, на севере — до −5 градусов, днем во всем регионе похолодает до −2…-7 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4−9 метров в секунду, при порывах — до 15 метров в секунду.
Напряженная погодная ситуация в Пермском крае сохраняется на протяжении осени. После периода неустойчивой погоды с дождями и мокрым снегом, который наблюдался в начале ноября, метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий: к выходным ожидается похолодание и осадки в виде дождя и снега, что свидетельствует о постепенном переходе к холодному сезону.