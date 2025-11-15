После дождей в Прикамье ударят морозы

В воскресенье, 16 ноября, осадки в виде снега и дождя продолжатся до середины дня, после чего возможны прояснения. Ночью температура опустится до 0…+5 градусов, на севере — до −5 градусов, днем во всем регионе похолодает до −2…-7 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4−9 метров в секунду, при порывах — до 15 метров в секунду.