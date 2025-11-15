Life.ru выяснил топ-5 обследований, которые нужно успеть сделать до конца года

«Витамин Д помогает иммунитету бороться с инфекциями, уменьшает выраженность воспалительных процессов. Ощущения хронической усталости и недосыпа, апатии, слабости, а также подверженность ОРВИ, знакомые каждому и особенно влияющие на наши самочувствие и настроение в зимний период, могут быть причинами недостатка витамина D в организме. Даже в солнечных странах до 80% населения страдает от авитаминоза D. И практически все жители средней полосы и северных регионов нашей страны страдают от недостатка витамина D», — отметила собеседница Life.ru.