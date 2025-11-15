Life.ru выяснил топ-5 обследований, которые нужно успеть сделать до конца года

Эксперт подчеркнула, что первоначально необходимо сдать всем известный общий (клинический) анализ крови, именно он является скринингом, которых сможет нам сказать о возможном наличии значимых проблем в иммунной системе. Общий анализ крови должен быть развёрнутым, включающим в себя лейкоциты с лейкоцитарной формулой, СОЭ, эритроциты, тромбоциты.
Также не стоит игнорировать биохимический анализ крови, исследование дефицита витаминов. Выделить наиболее значимые витамины и минералы для работы иммунной системы человека непросто. Биохимический анализ крови — это метод лабораторной диагностики, позволяющий оценить работу многих внутренних органов: почек, печени, поджелудочной железы и других. Кроме того, это исследование показывает весь спектр микроэлементов вашего организма, безошибочно определяя, каких ему в данный момент не хватает.
Стандартный биохимический анализ крови включает в себя определение большого числа показателей. Также необходимо проверить организм на наличие дефицитов важных микроэлементов и витаминов.
«Цинк — микроэлемент, воздействует на формирование и ускорение созревания Т-лимфоцитов — важнейших клеток иммунитета, он участвует в правильном функционировании иммунной системы. Витамин С участвует в регуляции функций системы иммунитета, влияет на длительность течения инфекционных заболеваний. Селен участвует в поддержании иммунной системы», — уточняет специалист.
Особое внимание нужно уделить обследованиям на витамины группы В: витамин В9, В12. Они являются синергистами, совместно они необходимы для нормального кроветворения — эритропоза (созревания эритроцитов крови). Снижение показателей данных витаминов приводит как к нарушению эритропоэза, так и к нарушению функционирования нервной системы.
«Витамин Д помогает иммунитету бороться с инфекциями, уменьшает выраженность воспалительных процессов. Ощущения хронической усталости и недосыпа, апатии, слабости, а также подверженность ОРВИ, знакомые каждому и особенно влияющие на наши самочувствие и настроение в зимний период, могут быть причинами недостатка витамина D в организме. Даже в солнечных странах до 80% населения страдает от авитаминоза D. И практически все жители средней полосы и северных регионов нашей страны страдают от недостатка витамина D», — отметила собеседница Life.ru.
Витамин D в организме влияет на все процессы, на обмен кальция и фосфора, на подготовку организма женщины к материнству. Хроническая нехватка витамина D в организме, которая наблюдается у россиян всех возрастов, может приводить к серьёзным последствиям. Не всегда возможно восполнить недостаток витамина с помощью сбалансированного рациона, добавив в него жирную рыбу, икру, морепродукты, куриные яйца и сливочное масло. На помощь придут витаминные добавки.
Ферритин участвует в клеточном метаболизме, иммунной защите, функционировании различных органов и тканей. В крови содержится в минимальном объёме, участвует в доставке железа к печени. Анализ на уровень ферритина в крови играет важнейшую роль для диагностики воспалительных процессов, анемий, железодефицитных состояний (особенно скрытых), гемохроматоза (избытка железа), при подозрении на онкологию, для мониторинга эффективности медикаментозногй терапии железодефицита.
Россияне должны внимательнее относиться к своему иммунитету и в преддверии зимы поддерживать его ради укрепления здоровья. Первое, что нужно, — нормально питаться, потому что антитела — это белок. Одеваться по сезону, потому что для нас опасны периоды резкого изменения температуры в любую сторону: как в сторону жаркого, так и в сторону холодного. Подробнее — в материале Life.ru.
