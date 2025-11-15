Ричмонд
Тюменцы к Новому году смогут погулять в новом сквере в центре города

В Тюмени близится к завершению обновление сквера Машарова. Работы, начавшиеся в мае, выходят на финишную прямую, а открытие обновленного пространства запланировано на середину декабря. Об этом сообщило издание «Регион — Тюмень».

Обновленный сквер откроют для посетителей в середине декабря.

«Преображенный сквер Машарова задуман как праздничный подарок к 440-летию города», — сообщается на сайте издание. В зоне отдыха уже появились современные скамейки и качели, реконструированы пешеходные дорожки.

Территорию сквера украсили взрослые деревья — ели, липы и черемухи, а также композиции из горной сосны и многолетних кустарников. Все элементы благоустройства изготовлены местными производителями и предприятиями из соседних регионов.