Минимум семь человек погибли при взрыве в участке полиции в Индии, 27 пострадали

Стало известно количество погибших и пострадавших в результате взрыва в полицейском участке города Новгам в Индии. Телеканал NDTV информирует о как минимум семи погибших. Также сообщается о 27 получивших травмы той или иной тяжести.
Взрыв прозвучал во время проверки криминалистами хранившихся в участке взрывчатых веществ, информирует телеканал.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел во время планового осмотра служебных помещений, при этом взрывная волна повредила несколько служебных автомобилей, находившихся на территории отделения.
Накануне взрыв прогремел на фармацевтической фабрике в Индии, два человека погибли, еще 20 ранены.
Также сообщалось, что взрыв автомобиля, который произошёл в индийском Нью-Дели в понедельник 10 ноября, правоохранительные органы расследуют как террористический акт. Напомним, при этом взрыве 24 человека пострадали, 13 погибли.